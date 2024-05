Gente alla buona | quando il paese diventa una gabbia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Milano, 24 maggio 2024 – Ripensare alprovincia come una stanza è il modo più semplice per spiegarlo a chi non lo sa. Poche persone (pur sempre troppe) raggruppate in un confine ben delineato, chiuse in un ermetico silenzio cheun frastuono assordante. Tutti sanno, nessuno parla. È inevitabile sentire il bisogno di scappare. E iluna”. Il terzo romanzo di Mattia Grigolo, ‘’ (edito da Fandango Libri, 2024), è ambientato nella provincia rurale della bassa padana. Tre amici d’infanzia si ritrovano dopo anni di silenzi: Brando, Larcher e Sara sono cresciuti, eppure i fantasmi del loro comune passato non li hanno ancora abbandonati. È Natale e la bontà patinata che contraddistingue i giorni che anticipano le festività non li riguarda, una promessa riporta i tre amici sulla stessa strada. Allo stesso modo, prima di loro, anche i padri dei tre amici sono cresciuti insieme in “quelle campagne, ereditate dai loro padri e dguerra .