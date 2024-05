Genoa Bologna - Thiago Motta | Lascio amor - passione e ambizione Chiuderemo un ciclo bellissimo

(Di venerdì 24 maggio 2024), allenatore del, ha parlato dopo la sconfitta contro ilin trasferta. Ecco le sue dichiarazioni, tecnico del, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il 2-0 delsui felsinei.– «un. Non dimentichiamoci dell’ottimo campionato della scorsa stagione e di tutti i ragazzi che .

Niente da fare per il Bologna che dice addio a Thiago Motta con la sconfitta di Marassi contro il Genoa: i ragazzi di Gilardino chiudono il loro campionato con una vittoria per 2-0.Continua a leggere . fanpage

Il Genoa chiude la stagione con un bel successo casalingo contro il Bologna, visibilmente appagato dopo i grandi festeggiamenti per la qualificazione alla prossima Champions League. A Marassi finisce 2-0 grazie alle reti di Malinovskiy e Vitinha, una per tempo. liberoquotidiano

Genova, 24 maggio 2024 – Genoa e Bologna hanno da tempo raggiunto i propri obiettivi stagionali: rispettivamente una salvezza tranquilla e la storica qualificazione alla Champions League. La chiusura del campionato per entrambe si preannuncia 'spensierata', ma a prevalere è il rossoblù di casa, che fa festa grazie a un gol per tempo: apre le marcature Malinovskyi con la specialità della casa, un pregevole mancino, e le chiude con l'altro piede Vitinha. sport.quotidiano

