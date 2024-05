Genoa Bologna - Ravaglia | Terzo posto grandissimo traguard - sarebbe meritato per cosa abbiamo fatto

Federico Ravaglia, portiere del Bologna, ha analizzato ai microfoni di Dazn la vittoria in trasferta per 2-0 contro il Napoli. Queste le sue parole: Ravaglia: ci tenevamo e sapevamo che era difficilissimo venire a Napoli Una vittoria che sa tanto di Champions League?“Aspettiamo il risultato di domani per poter festeggiare definitivamente ma di sicuro è una vittoria che ha un’importanza incredibile per noi.

