Genoa-Bologna oggi in tv | canale - orario e streaming Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 24 maggio 2024) Alle 20:45 di, venerdì 24 maggioscenderanno in campo in occasione dell’ultima giornata di. Si chiude nel migliore dei modi un campionato oltre le aspettative per entrambe le squadre. La formazione di Alberto Gilardino ha conquistato la salvezza con larghissimo anticipo, senza essere mai immischiata nei giochi per non retrocedere. Quella di Thiago Motta ha conquistato una storica qualificazione in Champions League che permette ai rossoblù di tornare nella massima competizione continentale a distanza di cinquantanove anni dall’ultima volta. Ilha vinto le ultime due partite al Ferraris in campionato (contro Cagliari e Sassuolo) e l’ultima volta che ha ottenuto più successi casalinghi di fila inA risale al periodo tra il gennaio e il febbraio 2021 (tre, il primo dei quali contro il). Inoltre il Grifone è rimasto imbattuto in otto delle ultime nove sfide contro ilin campionato (4V, 4N), dopo che aveva invece ottenuto un solo successo nelle nove precedenti (3N, 5P).