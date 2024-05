Genoa Bologna - Leali | Ci teniamo a far bene davanti al nostro pubblico Sarà emozionante giocare

Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna, l’ultima di campionato: “Vogliamo chiudere in maniera positiva davanti al nostro pubblico. Dobbiamo essere carichi, voglio che la squadra rispecchi la stagione fatta e chi sappia stare attenta in determinate situazioni.

sportface