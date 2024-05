Genoa-Bologna 2-0 - chiusura amara per Thiago Motta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Genova, 24 maggio 2024 –hanno da tempo raggiunto i propri obiettivi stagionali: rispettivamente una salvezza tranquilla e la storica qualificazione alla Champions League. Ladel campionato per entrambe si preannuncia 'spensierata', ma a prevalere è il rossoblù di casa, che fa festa grazie a un gol per tempo: apre le marcature Malinovskyi con la specialità della casa, un pregevole mancino, e le chiude con l'altro piede Vitinha. Nel mezzo, per i rossoblù ospiti, poco o nulla rispetto al gioco sfoderato nei mesi scorsi a parte un palo colpito da Fabbian, il più attivo dei suoi. L'impressione è che a pesare, nel computo di una partita con poco da dire per entrambe, sia anche la situazione delle panchine, oltre alle tante feste dei giorni scorsi che hanno coinvolto la squadra emiliana: più che definita per il, nel prossimo futuro ancora saldo nelle mani di Gilardino, e incerta per il, che da ieri conosce l'intenzione didi non rinnovare ma senza avere ancora un nome per raccogliere un'eredità pesantissima.