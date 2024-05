Genoa Bologna 1-0 LIVE | fine primo tempo al Ferraris - decide fin qui Malinovskyi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 57-40 Torna a segnare Venezia con Spissu (9). 57-37 Quarta tripla di Marco Belinelli!! 22? Sbaglia un comodo mid range Wiltjer. 54-37 Due su due del francese. 21? Sbaglia Pajola da tre, VOLA Cordinier che ha velleità di schiacciare e viene mandato in lunetta. oasport

Il live in diretta di Virtus Bologna-Venezia, sfida valida come gara-1 delle semifinali dei playoff della Serie A1 2023/2024 di basket. Comincia il testa a testa tra queste due squadre, alla caccia di un posto in finale: sia gli uomini di coach Banchi che quelli di coach Spahija arrivano all’appuntamento a pari condizioni, con il peso delle cinque gare giocate ai quarti di finale. sportface

Il live in diretta di Rieti-Fortitudo Bologna, sfida valida come gara-3 delle semifinali dei playoff della Serie A2 2023/2024 di basket. Cambio di campo per una serie che, nelle prime due partite, ha visto dominare gli uomini di coach Caja: Aradori e compagni, infatti, sono stati in grado di mantenere il fattore campo conquistando due belle vittorie con vantaggi abbondantemente in doppia cifra, portando la serie sul 2-0.

