Generazione euro | così i giovani possono fare la differenza alle europee

(Di venerdì 24 maggio 2024) Monique aveva solo 12 anni quando, il 17 giugno 1940, perse sua madre durante un bombardamento nazista in Francia. Jarmila ne aveva tre quando, negli anni Cinquanta, la polizia segreta della Cecoslovacchia la portò via dai suoi genitori, arrestati entrambi perché dissidenti. Samuel invece aveva solo pochi mesi quando, per salvarlo dall’olocausto e dalla persecuzione degli ebrei, sua madre lo affidò a una famiglia olandese che lo crebbe come loro figlio. Tutti e tre, insieme ad altre sette coppie di nonni e nipoti, sono i protagonisti del documentario “Hero Movie”, prodotto dal Parlamentopeo per promuovere la campagna per il voto dell’8 e 9 giugno. L’idea alla base, come ci hanno spiegato a Bruxelles il direttore del progetto Johan Køhler della Creative Agency e la regista Mette Carla Albrechtsen, era «di mettere in una stanza chi poteva raccontare la propria storia aiche per la prima volta andranno a votare».