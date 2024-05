Gaza - Corte internazionale di giustizia dell’Aja | Israele fermi ora l’offensiva militare a Rafah

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024)deve fermare le operazioni a. Ladiha ordinato a Tel Aviv di arrestarenell’area nel sud della Striscia di, dove 1,5 milioni di sfollati palestinesi hanno trovato rifugio. Lo ha dichiarato il presidente delladidell’Aia Nawaf Salam, definendo “disastrosa” la situazione umanitaria nell’area. “In conformità con queste indicazioni, sotto la convenzione del genocidio – ha detto Salam -,deve immediatamente fermare la sua offensivae ogni altra azione nel governatorato diche potrebbe infliggere sul gruppo palestinese incondizioni di vita che potrebbe portare alla loro distruzione fisica, del tutto o in parte”. “Lanon è convinta che gli sforzi di evacuazione e le relative misure cheafferma di aver intrapreso per rafforzare la sicurezza dei civili nella Striscia die in particolare di quelli recentemente sfollati dal governatorato disiano sufficienti ad alleviare l’immenso rischio che cui è esposta la popolazione palestinese a causa del”, ha proseguito Salam.