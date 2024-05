Gaza - Corte internazionale di giustizia dell’Aja | Israele fermi l’offensiva militare a Rafah

La Corte Internazionale di Giustizia ha ordinato a Israele di sospendere l’offensiva militare a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, ma Tel Aviv ha già fatto sapere che non si fermerà. Il collegio dei giudici de L’Aja guidato dal presidente della Corte Nawaf Salam, con una maggioranza di 13 voti a 2, ha così accolto l’istanza presentata il 10 maggio dal Sudafrica per un’ordinanza urgente a tutela “del popolo palestinese di Gaza dalle violazioni gravi e irreparabili dei suoi diritti (…), ai sensi della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, a seguito delle continue azioni militari di Israele a Rafah”.

