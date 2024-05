Gaza - Corte dell' Aja contro Israele | Ordine di fermare offensiva a Rafah - ma Tel Aviv insis -e, raid aerei su campo di Shaboura - VIDEO

La Corte internazionale di giustizia, con sede all'Aia, ordina a Israele di fermare l'offensiva a Rafah, nel sud di Gaza, citando un "rischio immediato" per il popolo palestinese. "Israele deve immediatamente sospendere la sua offensiva militare o qualsiasi altra azione nel governatorato di Rafah che possa infliggere al gruppo palestinese di Gaza condizioni di vita che potrebbero portare alla sua distruzione fisica in tutto o in parte", ha dichiarato il presidente del tribunale, Nawaf Salam. liberoquotidiano

Il video dell’orrore perpetrato sulle soldatesse israeliani ancora deflagra nell’etere, rimandando immagini che suscitano indignazione, rabbia e dolore. Oltre che sconcerto senza fine. Così come la notizia del recupero dei corpi dei tre ostaggi israeliani, portati a Gaza lo stesso giorno in cui furono uccisi senza pietà: i il 7 ottobre, una data che segna nella storia a caratteri di sangue e ferocia inaudita l’attacco di Hamas a Israele, che poi ha fatto partire la controffensiva. secoloditalia

Voci di Gaza – “Al nord non c’è più una casa in piedi, impossibile trovare dove rifugiarsi. Mangiare Solo legumi e cibo in scatola” - Voci di Gaza – “Al nord non c’è più una casa in piedi, impossibile trovare dove rifugiarsi. Mangiare Solo legumi e cibo in scatola” - Mentre la corte dell'Aia ordina a Israele lo stop dei bombardamenti su rafah, nel nord della Striscia non c'è più un posto dove rifugiarsi. "È tutto distrutto" - la testimonianza ... ilfattoquotidiano