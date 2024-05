Gasperini ha deciso di restare all’Atalanta Sportmediaset

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 24 maggio 2024) Gasperini avrebbe deciso di restare a Bergamo. Questa è l'indiscrezione lanciata da Sky secondo cui dall'incontro tra l'allenatore e Percassi filtra ottimismo. Il presidente dell'Atalanta ha rassicurato il suo allenatore che adesso è quanto mai più lontano da Napoli. Percassi ha rassicurato Gasperini. Scrive la redazione di Sky: "Dall'incontro con il presidente Percassi filtra l'indiscrezione che Gasp abbia deciso di restare a Bergamo rinnovando il contratto che scade nel 2025, nonostante dal golfo più incantevole d'Italia siano arrivate telefonate del presidente e del nuovo ds Manna che lo avevano scelto, senza più dubbi o casting, come nuovo allenatore del Napoli 2024/25. Gasperini ha probabilmente avuto le rassicurazioni che cercava, volendo capire che squadra avesse intenzione di fare la società bergamasca per il prossimo anno. Un anno cruciale, con il ritorno in Champions e la possibilità, con qualche ritocco azzeccato, di poter pensare di puntare anche più in alto in campionato.