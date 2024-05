Gasperini fa tremare Percassi - acquisti e non solo | le richieste per restare all’Atalanta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 24 maggio 2024) Spuntano le condizioni poste dal tecnico di Grugliasco per proseguire la permanenza a Bergamo, decisivo l’incontro delle prossime ore. Giorni di attesa per il Napoli, chiamato a scegliere la guida tecnica su cui puntare per le prossime stagioni. In seguito alla sfida di domenica pomeriggio, infatti, anche Francesco Calzona lascerà la panchina del Diego Armando Maradona per concentrarsi esclusivamente sulla Slovacchia. La dirigenza partenopea ha dunque avviato un casting per il prossimo allenatore e il nome in vantaggio è sicuramente Gianpiero. L’esperto tecnico dell’Atalanta è reduce da una straordinaria impresa contro il Leverkusen che è valsa la vittoria dell’Europa League, traguardo che potrebbe avvicinarlo a salutare Bergamo per giungere alle pendici del Vesuvio. Tuttavia, l’addio del Gasp sembra essere tutt’altro che imminente poiché ci sono le condizioni per arrivare al rinnovo di contratto: quest’ultimo, però, sarà possibilein caso di soddisfacimento delledel classe 58, qui svelate.