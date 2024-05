Gasperini dice no al Napoli | ha deciso di restare e rinnovare con l’Atalanta

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 24 maggio 2024) Gian Pieroha sciolto le riserve sul suo futuro: niente, l’allenatore ha scelto di rimanere alrinnovando il contratto. La telenovela sul futuro di Gian Pierosembra essere giunta al capolinea. Secondo quanto riportato da SportMediaset, l’allenatore di Grugliasco avrebbedialil contratto in scadenza nel 2025 dopo un incontro con il presidente Percassi. Un vero e proprio colpo di scena, visto l’insistente corteggiamento delnelle scorse settimane. Il patron De Laurentiis aveva individuato inl’uomo giusto per riportare gli azzurri ai fasti della scorsa stagione. Telefonate e contatti serrati con l’allenatore e il neo ds Manna per provare a convincerlo. Alla fine però, “l’uomo che ha condottosul tetto d’Europa“, avrebbe scelto di rimanere nell’ambiente che lo “adora per quanto fatto in questi otto anni“.