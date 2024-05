Gasperini darà priorità all’Atalanta - Percassi gli offrirà un mega rinnovo e un mercato di spessore Pedullà

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 24 maggio 2024) Per Alfredo, giornalista di Sportitalia esperto di calciola, dal canto suo, è pronto ad offrire un maxie a garantire undi livello per permettere all’allenatore di continuare a competere ad alti livelli. Il Napoli così rischia di allontanarsi.pronto ad offrire un maxiscrive: Gian Pieroincontrerà nelle prossime ore la famiglia. E dopo il trionfo in Europa League, mettendo da parte qualsiasi altra sirena. La famigliagliuncon adeguamento e undi, a maggior ragione se partisse almeno un big.chiederà maggiore elasticità sulin entrata in modo da alzare ulteriormente l’asticella. Ovviamente bisogna aspettare l’incontro senza fare pronostici, ma di sicuro la precedenza diè a favore dell’Atalanta.