Gasperini - con l'Atalanta puoi ancora sognare | provare a puntare allo Scudetto non è solo un'utopia

Atalanta, Percassi: "Difesi Gasperini contro i tifosi. Futuro Ci vedremo e parleremo" - Atalanta, Percassi: "Difesi gasperini contro i tifosi. Futuro Ci vedremo e parleremo" - Quello di Gian Piero gasperini è il nome del momento. Il tecnico, grazie al successo per 3-0 contro il Bayer Leverkusen, ha portato a casa l'Europa League con l'Atalanta, un trofeo mai conquistato dal ... areanapoli

Zambardino avverte Gasperini: "Napoli non è Bergamo" - Zambardino avverte gasperini: "Napoli non è Bergamo" - Gian Piero gasperini è indeciso se continuare la sua avventura all'Atalanta oppure dire di sì al Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il focus del giornalista Vittorio Zambardino. areanapoli

Gritti e Raimondi, trionfo in Europa per i due ex - Gritti e Raimondi, trionfo in Europa per i due ex - Al triplice fischio c’erano anche loro nella mischia nerazzurra corsa sotto il settore degli atalantini a Dublino per festeggiare la (storica) vittoria dell’Europa League. Loro sono due ex amaranto ch ... lanazione