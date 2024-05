Gasperini-Atalanta - distanza su un fattore | il Napoli spera nell’intoppo

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tra i candidati alla panchina del, c’è anche Gian Piero, che però non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro. Iltra Gasp e la Dea. In casanon si fa altro che attendere la scelta del prossimo allenatore. Il tema è ormai al centro dei discorsi da molti mesi, con il presidente De Laurentiis che ha lavorato su più tracce nell’arco di questi mesi. A pochi giorni dal termine della stagione, non si sa ancora chi allenerà il, con diverse opzioni sul tavolo del presidente azzurro. Tra i seguiti c’è, che ha avuto un primo incontro con Percassi per valutare il dà farsi. Gli azzurrino che unsia determinante per sancire la separazione trae l’, e quindi tentare l’affondo. Unpotrebbe propiziare l’addio didall’: ilciC’è attesa in casaper capire chi allenerà la squadra nella prossima stagione, ed i prossimi giorni sveleranno finalmente l’arcano.

Il Napoli ora può solo sperare che la Fiorentina perda le prossime due partite. Lo scrive il Corriere dello Sport co Fabio Mandarini che ha seguito Fiorentina-Napoli 2-2. Qua la mano. Finisce così, 2-2, un pareggio con i gioielli su punizione di Biraghi e Kvara che non stravolge la classifica e che anzi certifica le storie scritte finora ai poli opposti d’Europa: la Fiorentina (54) è più vicina alla qualificazione in Conference – sognando Atene e l’Europa League – e il Napoli (52) è più lontano. ilnapolista

Gasperini nuovo allenatore del Napoli Oggi il primo incontro/ Ottimismo per la permanenza (24 maggio 2024) - Gasperini nuovo allenatore del napoli Oggi il primo incontro/ Ottimismo per la permanenza (24 maggio 2024) - Gasperini nuovo allenatore del napoli Oggi il primo incontro. Al momento filtra ottimismo per la permanenza, sabato altro colloquio ... ilsussidiario

Crisi economica, il 50% delle pizzerie spera nell'aumento di fatturato - Crisi economica, il 50% delle pizzerie spera nell'aumento di fatturato - Secondo una recente analisi fatta dall'Osservatorio pizza 2024 del Cna Agroalimentare in occasione di TuttoPizza, 5 pizzerie su 10 sono fiduciose sull'aumento di fatturato annuo ... notizie

Atalanta, se Gasperini decide di andar via può arrivare un suo discepolo: Juric e Palladino in lista - Atalanta, se Gasperini decide di andar via può arrivare un suo discepolo: Juric e Palladino in lista - Oggi è il giorno in cui si capirà qualcosina in più sul futuro di Gian Piero Gasperini. All'indomani del ritorno a Bergamo, con annessa festa per il trionfo storico ... torinogranata