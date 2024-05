Gara3 - Forlì con le spalle al muro | In campo tutto ciò che abbiamo

(Di venerdì 24 maggio 2024) "Il livello della serie ci impone di aumentare ancora di più la fisicità e l’attenzione all’interno dei 40 minuti, sopratdal punto di vista difensivo". Coach Antimo Martino presenta così gara 3 della semifinale playoff contro i giuliani (palla a due ore 20.30, PalaTrieste), che hanno inanellato 5 affermazioni su 5 nel post season. Un match che i biancorossi deve assolutamente vincere per non uscire di scena e continuare a sperare di passare il turno: l’eventuale gara4 si terrebbe domenica. I triestini sono in vantaggio 2-0 dopo i due incontri del Palafiera che hanno dimostrato la solidità e l’energia di Candussi e compagni, capaci di vincere una volta di 23 e una di 15. "L’evidente crescita della nostra prestazione a rimbalzo in gara2 – puntualizza Martino – è sicuramente un aspetto positivo, ma non ancora sufficiente". Nel primo incontro i forlivesi erano stati infatti dominati da Trieste che aveva spadroneggiato sotto i tabelloni con 51 rimbalzi a 28.

Forlì, 10 maggio 2024 – Forlì cade in gara3 al PalaElachem, finendo ko 76-67 per mano di Vigevano al termine di un match sempre all’inseguimento. Priva anche di Pollone, la squadra biancorossa paga a caro prezzo una serata ben poco brillante al tiro, in cui il solo Johnson (19 e 10 rimbalzi) ha tenuto alta la bandiera. sport.quotidiano

Play Off Divisione Regionale 2: il Bellaria supera in tre partite il Navile - ...mancano due partite e cioè Fulgorati - La Torre (fidentini in vantaggio per 1 - 0) e gara3 fra Aics ... Aics Forlì: Pinza 17, Squarcia 11, Gori 8, Martinelli 8, Ricci 8, Spisni 8, Gasperini 5, Maltoni 2, ... newsrimini

