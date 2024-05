Galloway | Amo Reggio - potrei restare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) È stato il colpo estivo assieme a Jamar Smith, con il quale ha composto una coppia di esterni che da queste parti non si vedevano da parecchio tempo. Oltre a questo, Langstonha conquistato tutti con la propria disponibilità e con la capacità di calarsi alla perfezione nella comunità reggiana. Se lo salutate incrociandolo in centro, non è difficile che vi risponda ‘Ciao vecchio!’ tanto per spiegare chi sia questo cecchino da 452 partite in Nba., è tempi di bilanci: come giudica la sua esperienza con la canotta della Unahotels? "È stata un’annata fantastica, in cui mi sono gustato ogni singolo passo di questo percorso. La nostra evoluzione è stata qualcosa di eccezionale, perché io ho sempre creduto che avremmo fatto i playoff, ma le aspettative non erano così alte quindi è merito del gruppo che ha saputo diventare in fretta una squadra unita". È stato sorpreso da questa evoluzione? "È stata una sorpresa soprattutto per la città, perché già negli anni passati c’erano aspettative di un certo tipo, ma poi sono arrivate stagioni difficili.