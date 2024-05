I tassisti incrociano le braccia domani, martedì 21 maggio, contro la deregolamentazione del settore. Lo sciopero comincerà alle 8 e durerà fino alle 22. A Roma si terrà una manifestazione organizzata in piazza San Silvestro dalle 11 alle 17. notizie

Tre mesi fa, Praga ha dato il via ad un’iniziativa incentrata sul raccogliere sul mercato globale munizioni compatibili con i calibri sovietici da 122 e 155 millimetri (ovvero i calibri dei pezzi d’artiglieria standard delle forze armate ucraine) per poi inviarli a Kyiv, un’iniziativa a cui si sono aggiunti altri del blocco euroatlantico, dalla Germania alla Svezia, dalla Francia al Portogallo, e altri ancora (più di 16 Paesi dell’Unione europea e della Nato hanno aderito all’iniziativa sulle munizioni e hanno contribuito con fondi, secondo le fonti del ministero della Difesa Ceco). formiche

G7: Giorgetti, Ue valuti azione contro concorrenza sleale - G7: Giorgetti, Ue valuti azione contro concorrenza sleale - "Il libero mercato deve essere concesso a chi rispetta degli elementi fondamentali dei diritti, questo deve risultare chiaro. Ci sono dei sistemi geopolitici e geoeconomici che fanno concorrenza sleal ... ansa

L’INTERVISTA | Procaccini: “Fdi nettamente contraria agli Stati Uniti d’Europa” - L’INTERVISTA | Procaccini: “Fdi nettamente contraria agli Stati Uniti d’Europa” - Fdi. “L’Unione Europea dovrebbe tornare alla sua idea originale: un'alleanza di nazioni che si occupa di poche cose ma importanti ... italiachiamaitalia

Troppi taxi boat. La Navigazione: «Sicurezza a rischio» - Troppi taxi boat. La Navigazione: «Sicurezza a rischio» - Lago «Traffico eccessivo, soprattutto in estate. Ci aspettiamo che le regole siano uguali per tutti». In provincia oltre 150 società, un terzo sono a Como ... laprovinciadicomo