G7 Finanze - Le Maire | proposta Ue important - cruciale restare uniti

(Di venerdì 24 maggio 2024) Stresa, 24 mag. (askanews) – Al G7 dellea Stresa “il nostro obiettivo è di raggiungere un accordo sull’uso degli asset russi. L’obiettivo è di avere un metodo e di avere una sicurezza per il finanziamento dell’Ucraina e del governo ucraino”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia della Francia, Bruno Le, durante un punto stampa in apertura dei lavori di oggi al G7 dellea Stresa. “Penso che prima di un ammontare bisogna parlare di metodi. Ci stanno diverse proposte sul tavolo – ha rilevanto, rispondendo ad una domanda -. C’è ladi Janet Yellen (il segretario di Stato al Tesoro Usa-ndr), unainteressante e ringrazio gli sforzi degli Statiper migliorare la loro posizione e fare in modo che sia conforme al diritto internazionale, che è un punto essenziale. Ma ricordo che c’è anche un lavoro europeo moltoe che è stato fatto noi europei: siamo stati capaci di mettere 50 miliardi di euro sul tavolo.

