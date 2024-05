G7 Finanze - Le Maire | cruciale posizione comune su commercio Cina

(Di venerdì 24 maggio 2024) Stresa, 24 mag. (askanews) – I Paesi europei devono spingere gli Stati Uniti e gli altri partner del G7 a adottare unasull’eccesso di capacità produttiva della, che dopo l’ultima ondata di dazi e restrizioni di Washington rischia ora di scaricarsi sull’Ue e di mettere a repentaglio gli sforzi fatti negli ultimi anni per ripristinare produzioni e catene di valore in Europa. E’ il messaggio chiave lanciato dal ministro dell’Economia della Francia, Bruno Le, durante un punto stampa prima dell’avvio dei lavori di questa mattina al G7 dellea Stresa. Leha lanciato la proposta di coinvolgere il Fondo monetario internazionale – a Stresa è presente la direttrice Kristalina Georgieva – per elaborare una definizione e una valutazione congiunta del G7 su cosa sia un eccesso di capacità produttiva, in particolare sulla. Su questi temi “dobbiamo assolutamente evitare una guerra commerciale – ha avvertito – non è né l’interesse degli Stati Uniti, né della, né dell’Europa, né di nessun paese nel mondo.

"Non c'è una posizione comune a 27 sul non riconoscere Vladimir Putin come presidente legittimo della Russia. La realtà è che è al Cremlino e prende decisioni, l'Ue si è già espressa sulla natura del processo elettorale dopo le elezioni". quotidiano

La Costituzione "fornisce strumenti a chi come me ha scelto l'impegno politico, a chi si dedica all'impresa, alla produzione, alla ricerca. alla sport, delinea un patrimonio di valori comuni, di principi, di diritti, di doveri in cui tutti ci riconosciamo e all'interno del quale le differenti posizioni devono trovare sempre terreno comune di confronto". quotidiano

Il gruppo consiliare della Lega interviene sulla costruzione dell’impianto fotovoltaico a Piano di Mommio. "Siamo sempre stati al fianco delle famiglie della zona e del comitato dei cittadini – scrivono Nicola Morelli e Pietro Cima –; la stessa cosa non si può dire del Comune e dell’amministrazione in carica, che a parole stanno dalla parte dei cittadini, ma non hanno la forza di dare il diniego all’autorizzazione richiesta dalla società che vuole installare gli impianti. lanazione

