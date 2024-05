Furiosa – A Mad Max saga - il fiasco terribilmente kitsch di Miller Altro che apertura di Cannes

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) È inutile. Ronzare attorno alle cose venute bene è professione per pochissimi. E tra questi non c’è Georgecon– A Mad Max, regista e prequel di Mad Max:Fury Road (2015). I due film sono sì narrativamente legati, ovvero come la principessafinisce con un braccio meccanico, a far fuggire le spose del dispotico Immortam Joe, e a farsi inseguire nel deserto per più di due ore di Fury Road da una carovana di folli esaltati spalmati di bianco che inneggiano al Valhalla. Due film che però sono anche totalmente slegati proprio nella frenesia dei meccanismi dell’azione e nella inarrestabile singolarità della messa in scena che insvaniscono, nell’invadenza del bordone sonoro che nel prequel diventa un anonimo e spento orpello.– quinto capitolo delladi Mad Max iniziata nel 1979 con Mel Gibson – è francamente undi proporzioni larghissime, un annacquamento del brodo grasso cheaveva ricominciato incredibilmente a cuocere con una creatività illimitata e felice dopo anni di maialini e pinguini parlanti.