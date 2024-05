Fuori Matano - tocca a loro La Vita in Dirett - il conduttore sostituito da due colleghi

(Di venerdì 24 maggio 2024) Due nuovi conduttori al posto di Alberto; il giornalista lascia il timone de ‘Laina’. Anche in questa stagione la trasmissione ha fatto registrare ottimi ascolti, primeggiando in maniera sistematica nei confronti deii avversari, a cominciare da Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino che non è riuscita da impensierire la corazzata di. Per capire l’entità del divario niente meglio dei numeri. Laina, nella giornata del 22 maggio, ha raccolto a 1.595.000 spettatori (17.9%) nella presentazione e 2.038.000 spettatori (21.4%) nel programma. >>“Su Roberta Di Padua confesso”. Uomini e Donne, avvistamenti sospetti e strane coincidenze: Mario costretto a vuotare il sacco. “Le cose sono andate così” Pomeriggio Cinque invece registrava 1.205.000 spettatori (13.5%) nella prima parte e 1.344.000 spettatori (14.5%) nella seconda parte (I Saluti a 1.

La vita in diretta: Matano pronto a cedere il posto a Semprini e De Girolamo - La vita in diretta: matano pronto a cedere il posto a Semprini e De Girolamo - Anche per La vita in diretta la stagione tv è arrivata al capolinea: l'ultima puntata dell'edizione invernale condotta da Alberto matano andrà infatti in ... lanostratv

Ascolti tv, il caso dell'influencer non basta. Pomeriggio 5 in discesa - Ascolti tv, il caso dell'influencer non basta. Pomeriggio 5 in discesa - La vita in Diretta cresce neglia ascolti tv ieri 22 maggio 2024 a 1.595.000 spettatori (17.9%) nella presentazione e 2.038.000 spettatori (21.4%) nel programma. Alberto matano su Rai1 il martedì aveva ... affaritaliani

