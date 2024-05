Funzione rieducativa della pena - studenti università di Palermo incontrano detenuti dell’Ucciardone

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 24 maggio 2024) caption id="attachment 339240" align="alignleft" width="225" Bartolomeo Romano/captionIn piena attuazione del principio costituzionale, il Professore Bartolomeo Romano, Ordinario di Dirittole nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'degli Studi di, ha organizzato, con la Camerale “G. Bellavista” di, aderente alla Unione delle Camereli Italiane, e il Garante per la tutela dei diritti fondamentali deiRegione Siciliana, un incontro deglidell’dicon i, per comprendere concretamente come ladetentiva in carcere viene attuata, quali ne sono le funzioni, quali gli scopi e come viene percepita dagli stessi.Reciprocamente, ipotranno rendersi conto che non sono dimenticati dalla società civile e che il percorso risocializzante si nutre di un costruttivo dialogo teso al loro reinserimento sociale.