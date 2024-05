Frode fiscale - blitz della Finanza | sequestri per 12 milioni | contestata anche l’associazione a delinquere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Terni, 24 maggio 2024 – Operazione “Lybra“. È il nome dato alla lunga e corposa indagine condotta dalla Guardia didi Terni che ieri ha visto il suo atto conclusivo: gli agenticaserma di via Bramante hanno dato esecuzione su tutto il territorio nazionale e all’estero a un provvedimento di sequestro preventivo,per equivalente, nei confronti di 42 persone fisiche e di 39 giuridiche per un totale di 12552.360,53 euro, emesso dal gip. I reati contestati sono associazione afinalizzata alla(a carico di sei degli indagati) , al riciclaggio e all’autoriciclaggio, impiego di denaro proveniente da delitto in attività economiche, indebite compensazioni, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Per l’esecuzione al decreto - hanno riferito gli investigatori -, sono state effettuate diverse perquisizioni locali, in tutto il territorio nazionale ed estero, nei confronti dei soggetti indagati e sono stati individuati e colpiti da provvedimento di sequestro complessi aziendali, beni e disponibilità finanziarie degli indagati nel territorio di Terni e di altre 14 province: interessate all’inchiesta Milano, Torino, Biella, Novara, Verona, Lucca, L’Aquila, Teramo, Viterbo, Roma, Napoli, Potenza, Catania e Sassari.