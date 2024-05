Franco Califano - profanata la tomba del cantautore L’appello degli amici e della famiglia | È stato rubato l’autografo in bronz - restituitelo

(Di venerdì 24 maggio 2024) I vandali non si fermano davanti a nulla, nemmeno davanti ai morti. È quello che è successo al cimitero di Ardea, in provincia di Roma, dove è stata vandalizzata eladi. I ladri hanno portato viaino che si trovava sulla lapide dell’artista. La vicenda è stata denunciata sui social dall’amico e attore Maurizio Mattioli. “È una cosa assurda che neanche le tombe dei nostri cari possano stare tranquille al cimitero. – scrive l’attore – Aver ascoltato le canzoni di, averlo seguito per tutta la sua lunga carriera, raccolte di dischi nelle proprie case con le bellissime canzoni cantate dal granderomano, non è difficile pensare che qualcuno, volesse tenere per sé un cimelio da tener e nella propria casa. Però è un atto vandalico di una gravità assoluta e che dovrebbe essere punito. L’autore del gesto si dovrebbe pentire e restituire il maltolto”.

Libertario, anticonformista e politicamente scorrettissimo. Artista scomodo e fuori dagli schemi, mai scontato, ma sempre coerente e fedele alle sue idee. Da sempre inviso alla sinistra comunista, tanto da pagarne spesso lo scotto, anche in termini artistici, fu amico di Bettino Craxi e poi sostenitore di Silvio Berlusconi. nicolaporro

