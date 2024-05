Franco Anelli - le ultime telefonate prima del suicidio | aperta un’inchiest - disposta l’autopsia

(Di venerdì 24 maggio 2024) Milano – L'aperitivo con la compagna. Leal piano di sopra. Il silenzio e il volo dal sesto piano dello stabile di via Illica, in zona Foro Buonaparte. I carabinieri del Nucleo investigativo di via Moscova e della Compagnia Duomo stanno ricostruendo leore di vita di, il 60enne rettore dell'Università Cattolica che si è suicidato pocodelle 22.30 di giovedì. La serata in casa Stando a quanto emerso finora,è rientrato a casa con la compagna convivente e ha bevuto un aperitivo. La donna è rimasta al primo piano dell'appartamento sviluppato su due livelli, mentre l'avvocato è salito al piano di sopra per rispondere ad alcune. Quelle conversazioni hanno giocato un ruolo nella tragica fine del rettore? È uno dei quesiti a cui dovrà rispondere l'inchiesta della Procura, che ha disposto l'autopsia sul cadavere del sessantenne. L'allarme Dopo alcuni minuti, la compagna diè salita al secondo piano, ma non lo ha trovato; inizialmente ha pensato che fosse uscito di casa usando l'ingresso separato del secondo piano.

