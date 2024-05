Franco Anelli - il rettore schivo e riservato che amava insegnare ai ragazzi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024) Nonle interviste, ma non si tirava mai indietro. Dopo qualche passo claudicante ci raggiungeva serio, con la schiena dritta, pronto a rispondere a ogni singola domanda. E già dopo poche parole - misurate sempre con precisione, ricercate con cura - si apriva in un sorriso generoso e continuava il suo discorso, senza tentennamenti, dilungandosi, spiegando. Perchépiù il ruolo dell'insegnante, dell'educatore. E lo interpretava anche dadell'università Cattolica di Milano, la sua casa. Così anche stamattina, alle 10.30 in punto, aspettavamo. Avrebbe introdotto il convegno su "Disabilità e povertà nelle famiglie italiane" con Cbm Italia e Caritas. Gli avremmo fatto qualche prima domanda sulla chiusura del suo mandato, avevamo già chiesto formalmente (comelui) un'intervista per raccogliere il suo "bilancio", per disegnare con lui i possibili scenari della sua università perché dopo tre mandati si apprestava a consegnare il timone nelle mani del suo successore.