Franco Anelli | il rettore dell’Università del Sacro Cuore si è tolto la vita

(Di venerdì 24 maggio 2024) IlCattolica delè stato trovato morto giovedì 23 maggio nel cortile interno del palazzo in cui abitava a Milano. Secondo La Stampasi è suicidato buttandosi di sotto dal proprio appartamento. L’ateneo in una nota fa sapere che «con profonda costernazione la ComunitàCattolica e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, alla quale egli ha dedicato la propria opera e l’intera sua, si raccoglie nel compianto e nella preghiera, esprimendo il più sentito cordoglio alla sua mamma e ai suoi cari».si èlaa poche settimane dalla scadenza del suo terzo mandato. Tu o qualcuno sta avendo pensieri suicidi? Come chiedere aiutoIn caso di emergenza, chiama subito il numero 112. Se tu o qualcuno che conosci sta avendo pensieri suicidi, contatta il Telefono Amico al numero 199 284 284 oppure tramite il loro sito web (dalle 10 alle 24).