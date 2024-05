Franco Anelli - aperta l’indagine sulla morte del rettore della Cattolica di Milano | i sospetti sulle ultime telefonate

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 24 maggio 2024) Non sarebbero stati trovati messaggi o lettere che potessero spiegare il gesto di, ildell’Universitàdiche si è tolto la vita poco prima delle 22.30 di giovedì 23 maggio. La procura diha aperto un fascicolo di indagine per istigazione al suicidio, mentre i carabinieri del Nucleo investigativo di via Moscova ecompagnia Duomo stanno ricostruendo leore dell’avvocato 60enne. Leera rientrato a casa in via Illica, in zona Foro Bonaparte, e aveva bevuto un aperitivo con la compagna convivente. Come riporta il Giorno, mentre la donna era rimasta al primo piano dell’appartamento su due livelli,era salito al secondo piano per riprendere ad alcune. Ed è su quelle conversazioni che gli inquirenti concentrano le indagini per chiarire se possano aver avuto un ruolodel. La procura intanto ha disposto l’autopsia.