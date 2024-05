Franchino | la famiglia - le fras - la carriera Tributi e ricordi nel weekend in discoteca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Non si ferma l’onda di affetto per, al secolo Franco Principato, 71 anni, il deejay e vocalist di origine siciliana ma da sempre residente in Toscana morto per le conseguenze di una malattia. Una scomparsa che ha lasciato il vuoto nel mondo della notte italiano, nel mondo delle discoteche. E neldel 25 e 26 maggio, quello immediatamente successivo alla scomparsa di, avvenuta il 19 maggio, saranno tanti ie gli omaggi che i deejay e il pubblico dance di tutta Italia faranno a uno dei protagonisti della notte. La sua voce, le suei che accompagnavano e introducevano i brani rimangono nell’immaginario collettivo. Un personaggio che tutt’ora, anche grazie ai social, dialogava molto con il suo pubblico continuamente. Per quanto riguarda ie gli omaggi, uno sarà sabato 25 maggio alla Sagra della Fragola a Sant’Andrea in Pescaiola, a Pontasserchio.