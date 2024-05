Francesco Benigno attacca un’altra vip | con chi se l’è presa

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 24 maggio 2024) Personaggi Tv. Dopo la cacciata da L’Isola dei Famosi,continua a far parlare di sé. Nelle ultime ore, l’uomo è tornato su Facebook e si è scagliato controvip. Questa volta la protagonista delle sue invettive però non è Vladimir Luxuria, ma un’attrice. I due hanno lavorato insieme nel film Mery Per Sempre e, dopo le parole di, di sicuro tra loro non è più amicizia. Cos’è successo? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Stasera tutto è possibile”, rovinosa caduta in diretta di Stefano De Martino (VIDEO) Leggi anche: Nathaly Caldonazzo, saltano le nozze con il compagno: poi la triste notizia, i messaggi di Alessandra Di Sanzo Nella sua ultima diretta su Facebookha fatto ascoltare dei vocali dell’attrice Alessandra Di Sanzo. Nei messaggi audio l’attrice ha suggerito all’ex naufrago di agire per vie legali visto che non è stato bello in modo in cui è stato trattato nel reality.