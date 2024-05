Franca Gandolfi - vedova di Domenico Modugno | “Era un dongiovann - ma gli ho perdonato tutto”

Terra amara anticipazioni sull'ultima puntata: Zuleyha come Hunkar e si dedica agli affari - Terra amara anticipazioni sull'ultima puntata: Zuleyha come Hunkar e si dedica agli affari - Le anticipazioni sull'ultima puntata di Terra Amara rivelano che per Zuleyha arriverà il momento di riprendere in mano la sua vita dopo la morte dell'amato Hakan. La donna assumerà la guida della ... it.blastingnews

Franca Gandolfi, vedova di Domenico Modugno: “Era un dongiovanni, ma gli ho perdonato tutto” - Franca Gandolfi, vedova di domenico Modugno: “Era un dongiovanni, ma gli ho perdonato tutto” - Franca Gandolfi, nel corso di una intervista al Corriere della Sera, ha rivelato di essere stata presente alla creazione della canzone più popolare della storia italiana, "Nel blu dipinto di blu ... fanpage

In ricordo di Giglio Giorgini di Villa Minozzo - In ricordo di Giglio Giorgini di Villa Minozzo - Il 16 maggio 2024 è deceduto Giglio Giorgini, nato nel 1932 a Sologno da Elena Bacci e domenico Giorgini. Presto andrà a riposare nel cimitero di Villa ... redacon