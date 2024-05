Frana in Papua Nuova Guinea - 100 morti

(Di venerdì 24 maggio 2024) 9.24 Grandee disastro senza precedenti in, dove le case di sei villaggi sono state sepolte da fango e rocce. Lo riferiscono le autorità locali. Il disastro,avvenuto nella notte, ha colpito in particolare il villaggio di Kaokalam, nella provincia di Enga,a circa 600 km da Port Moresby, la capitale della nazione insulare del Pacifico. Secondo un primo bilancio non ufficiale sarebbero almeno 100 persone che sono rimaste uccise. Imprecisato il numero dei dispersi.

