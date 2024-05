FOTO – Lautaro Martinez risponde così | Ti te dominet Milan

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 24 maggio 2024) In queste ultime ore si sta parlando, forse anche troppo, del rinnovo die della sua situazione con l’Inter. L’argentino cerca di spegnere le polemiche con un post su Instagram. POLEMICHE – Le ultime ore in casa Inter non sono state proprio tranquille. Il rinnovo diè il tema che tiene banco, l’agente ne sta parlando forse fin troppo lasciando i tifosi non proprio contenti. Intanto l’argentino su Instagram cerca di spegnere eventuali polemiche e storie a pochi giorni dall’ultima giornata di campionato.si godeo e la sua maestosità, lo rivela. L’attaccante è ormai unese acquisito: «Ti te» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.