FOTO Formazione e divertimento continua il tour di Pompieropoli

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDurante la mattina di oggi, presso il centro sportivo di Vallata, i Vigili del Fuoco di Avellino unitamente al personale dell’ associazione nazionale sezione di Avellino, hanno svolto “” il percorso ludico formativo, per l’istituto comprensivo G. Pascoli di Vallata. I piccoli Pompieri sono giunti dai comuni appartenenti all’istituto comprensivo di Vallata con sedi a Trevico, Scampitella Vallesaccarda. Dopo un saluto iniziale sono stati più di duecento i bambini che si sono cimentati nel percorso istruttivo che li ha portati ad essere diplomati come “Pompieri per un giorno” Al termine dopo ledi rito hanno intonato la canzone “Il pompiere paura non è ha” per ringraziare per la bella mattinata trascorsa con i loro beniamini. 1 di 11 L'articolo proviene da Anteprima24.

