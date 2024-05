FOTO Benevento - Istituto Agrario Vetrone | incontro studenti-Inps sui contributi obbligatori ai fini previdenziali e assistenziali

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolto, presso la Sala Rossa dell’Tecnico“M.”, in località Piano Cappelle,, un interessantissimo, in sinergia tra l’e la sededi, sulle tematiche relative aiche i datori di lavoro devono versare presso le casse dello stato, aied. La materia trattata, non presente nelle scuole, ha rappresentato un tassello importante nella formazione di tutte le classi quinte dell’(Liceo Scientifico,Tecnicoe C.A.T.), nelle quali diversi ragazzi si approcceranno, dopo la maturità, al mondo del lavoro, ma anche per tutte le studentesse e gliche continueranno gli studi, si è ritenuto che la conoscenza dei propri diritti, nel mondo del lavoro, possa arginare il triste fenomeno del lavoro nero con cittadini consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri.