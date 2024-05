Fortitudo batte Rieti e conquista la finale di A2

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Bologna, 24 maggio 2024 – Guardando col cannocchiale ad agosto 2023 non si può che elevare il successo di stasera, quello che consegna allaladi A2, a un autentico capolavoro societario che ha tanto il gusto dell’impresa, viste le premesse estive e la rivoluzione in seno ai biancoblù. E così la Effe espugna il PalaSojourner58-60, chiude la serie 3-0 e prepara le valigie per la finalissima di Trapani (3-0 contro Verona), che avrà il fattore campo per l’ultimo atto di questa stagione. La cronaca Inizio imperioso per le due torri americane della, che nei primi 2 giri di cronometro firmano il 3-9 che destabilizza la retroguardia reatina, che perde subito Johnson, out per il secondo fallo personale: alla giostra si unisce anche capitan Fantinelli, che stende un velocissimo 5-0 e porta l’Aquila a +8. Petrovic e Sarto prendono fiducia contro la muraglia difensiva di Bologna e rammendano il gap fino a -2, prima del recupero di Fantinelli per la schiacciata in solitaria di Freeman (8 punti e 7 di valutazione).