Fortitudo a caccia del match point A Rieti con la carica di 200 tifosi

(Di venerdì 24 maggio 2024) Primo. E’ unaa un passo dalla finale playoff quella che, questa sera alle 21, scenderà in campo aper affrontare la Real Sebastiani padrona di casa. Avanti 2-0 nella serie, la formazione di Attilio Caja cerca di conquistarsi, già stasera al PalaSo-journer, il pass per la finalissima promozione. Dopo una gara 1 per trequarti equilibrata e dominata nell’ultima frazione dalla Effe, ha fatto seguito una seconda sfida in cui Matteo Fantinelli e compagni hanno ripreso da dove avevano lasciato dominando, in lungo e in largo, il confronto di martedì sera. Oggi è già tempo di gara 3, confronto in cui, spalle al muro e davanti al proprio pubblico, cercherà di vendere cara la pelle come ha sottolineato coach Alessandro Rossi. "In gara 3 dovremo portare una versione totalmente diversa in campo, rispetto a quella di gara 2. L’approccio fisico, mentale e tecnico dovrà essere completamente stravolto.

Lasciata alle spalle le scorie per la sconfitta di Agrigento, in casa Fortitudo si volta pagina e ci si appresta a scendere di nuovo in campo, alla 20,30 al PalaDozza per affrontare, nel recupero della terza giornata della fase a orologio, Treviglio. sport.quotidiano

Ripresa dell’attività e bagno di folla. Dopo un weekend e un lunedì di riposo, la Fortitudo torna quest’oggi in campo per il primo allenamento settimanale. Si avvicina a grandi passi l’appuntamento di domenica pomeriggio, quando alle ore 18 sotto le volte del PalaDozza, la formazione del presidente Stefano Tedeschi ospiterà Treviglio in gara 1 dei quarti di finale dei playoff promozione. sport.quotidiano

Sebastiani, battere Bologna per allungare la serie. Rossi: «Cambiare approccio e lottare fino alla fine» - Sebastiani, battere Bologna per allungare la serie. Rossi: «Cambiare approccio e lottare fino alla fine» - RIETI - Una gara 3 decisiva per la Real Sebastiani Rieti che stasera al PalaSojourner cerca di rientrare in corsa nella serie di semifinale Playoff di Serie A2 contro la fortitudo Bologna. Alle 21 la. ilmessaggero

Parma-S. Marino, scontro in vetta. Derby a Grosseto - Parma-S. Marino, scontro in vetta. Derby a Grosseto - Ducali e Titani capeggiano la classifica del girone A con lo stesso record di 9 vittorie e 3 sconfitte. Allo Jannella sfida tra Big Mat e Bbc, in campo anche il neoacquisto Ericson Leonora. Primo lanc ... baseball

Trapani infila il tris a Verona (78-95) e vola in finale playoff, ora aspetta Bologna o Rieti - Trapani infila il tris a Verona (78-95) e vola in finale playoff, ora aspetta Bologna o Rieti - RIETI - C’è la prima finalista nel Tabellone Argento, quello di Rieti, ed è come da pronostico, il Basket Trapani Shark a giocarsi la promozione in A1. Battuta Verona anche ... ilmessaggero