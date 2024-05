Forti temporali in arrivo a Milano e in Lombardia - monitorati Seveso e Lambro

(Di venerdì 24 maggio 2024), 24 maggio 2024 – È ancora allarme maltempo ae in. Dopo un inizio di giornata con sole e cielo azzurro, ecco che torna ad annuvolarsi: incon pioggia e rischio di grandine. Ma vediamo tutto più nel dettaglio. Allerta gialla Le previsioni meteo La mappa dellaAllerta gialla La Protezione civile ha emesso un'allerta meteo di codice giallo pere rischio idrogeologico (livello di pericolo due su quattro). Questo avviso resterà valido fino alle 14 di sabato 25 maggio. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile comunale è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumie per coordinare gli eventuali interventi in città. Le previsioni meteo "Per la seconda parte della giornata di oggi 24 maggio, sono previste precipitazioni sparse con possibilisu tutti i settori della Regione, sia nel pomeriggio che in serata.

