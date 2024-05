Formula E | Porsche nella Gen4 | resterà almeno fino al 2030

(Di venerdì 24 maggio 2024) Dopo Nissan e Jaguar, anche laha annunciato che parteciperà alladellaE rimanendocategoria elettrificata, al. Una certezza che renderà il campionato iridato elettrico ancor più competitivo e stabile puntandolo verso una crescita costante.E, le parole del vicepresidente didel CEO della categoria elettrica (Credit foto –Newsroom)“Stiamo facendo una sorta di viaggio insieme, tutti insieme, ma ovviamente prima di firmare si fanno dei colloqui, si vogliono chiarire alcune cose, si parla delle condizioni, si parla di tutto prima di apporre una firma – queste le parole di Thomas Laudenbach, vicepresidente di, ai microfoni di Autosport –. Ma non significa che sia stato molto difficile decidere, solo che ci siamo presi il tempo necessario per farlo nel modo corretto. Per noi è sempre stato chiaro che si tratta di un impegno a lungo termine.

