Formia Cinquantasette giorni Ti porto con me alla casa di Paolo - incontro con l’autrice Roberta Gatani

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di venerdì 24 maggio 2024)– “separano la strage di Capaci da strage di via D’Amelio” e sono questi quelli che racconta, nonchè nipote del giudiceBorsellino,nel testo dal titolo “. Ticon medi“, che sarà al centro di una presentazione in programma per il prossimo L'articolo Temporeale Quotidiano. .