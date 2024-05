Formazioni ufficiali Genoa-Bologna | Serie A 2023 2024

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ledi, match in programma alle 20:45 di venerdì 24 maggio al Ferraris. Alberto Gilardino e Thiago Motta chiudono una stagione oltre le aspettative: la squadra di casa ha raggiunto una salvezza tranquilla con largo anticipo, gli ospiti si godono l’accesso alla prossima Champions League. Ecco le scelte dei due allenatori per questo ultimo impegno stagionale. LE: Leali; Cittadini, Vogliacco, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Malinovskyi, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Vitinha.: Ravaglia; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Odgaard, Urbanski, Aebischer, Ndoye; Castro. SportFace. .

Siamo all’ultimo passo di una stagione che per il Girona non si può descrivere con parole: l’annata è cominciata coltivando la speranza di salvarsi ma da molto presto si è capito che quel risultato sarebbe stato acquisito con grande anticipo. infobetting

Dopo un’epica battaglia terminata ai calci di rigore il Rodez si è guadagnato la possibilità di sfidare il St. Etienne per decidere chi sarà l’avversario del Metz nello spareggio promozione/retrocessione in Ligue1. La squadra di Dall’Oglio arriva all’impegno dopo aver perso clamorosamente nell’ultima giornata contro il già retrocesso Quevilly Rouen. infobetting

