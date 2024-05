(Di venerdì 24 maggio 2024) Il pacchetto riguarda soprattutto gas rinnovabili e idrogeno Nell'ambito del pacchetto di riforme e regolamenti dell'UE denominato Fit for 55 con l'obiettivo di accelerare il processo di decarbonizzazione, il Consiglio europeo hato una serie dicomuni sul mercato interno in tema di, con specifico riferimento a gas rinnovabili a basse .

Secondo quanto riferito da un alto funzionario, l’UE sta lavorando al 14° pacchetto di sanzioni contro la Russia. L’UE sta lavorando a nuove sanzioni contro la Russia Un funzionario dell’UE ha affermato che l’Unione europea sta lavorando al 14° pacchetto di sanzioni contro la Russia, che includerà misure per combattere l’elusione delle precedenti restrizioni. periodicodaily

Fit for 55, l'UE approva le norme sulle fonti energetiche green - Il pacchetto riguarda soprattutto gas rinnovabili e idrogeno Nell'ambito del pacchetto di riforme e regolamenti dell'UE denominato Fit for 55 con l'obiettivo di accelerare il processo di decarbonizzazione, il Consiglio europeo ha approvato una serie di norme comuni sul mercato ... adnkronos

Alleanza Verdi - Sinistra, programma elezioni europee 2024: pdf e punti principali - Costruire un ambizioso pacchetto legislativo "Fit for 1.5°C" che ... a partire da un piano dettagliato per cessare l'uso di carbone ... anche per i prodotti extra UE al fine di contrastare il dumping ... money