Fit - Antonelli | Tabaccherie insostituibil - ora aumentare redditività

(Di venerdì 24 maggio 2024) Oggi l’assemblea nazionale della Federazione Italiana Tabaccai che raccoglie 43 milain Italia Si è riunita oggi a Roma, presso l’Hotel The Hive, l’Assemblea Nazionale della Federazione Italiana Tabaccai, l’associazione di categoria in assoluto più rappresentativa con i suoi 43mila soci su 51mila rivendite in Italia. Alla presenza di numerosi ed illustri ospiti – tra cui il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che ha inviato un videomessaggio, il Sen. Maurizio Gasparri, l’On. Marco Osnato, Presidente della VI commissione Finanze della Camera dei deputati e l’Eurodeputato Antonio Maria Rinaldi – il Presidente Nazionale della FIT, Mario, ha illustrato all’Assemblea il lavoro svolto dalla Federazione nell’ultimo anno e fissato gli obiettivi futuri della categoria. “Lesi caratterizzano per capillarità e professionalità dei loro titolari, acquisita attraverso una costante formazione – ha detto, aggiungendo: “Oggi, con scenari economici e sociali in costante mutamento e con tanti beni e servizi peculiari ed innovativi che offriamo ai cittadini, dobbiamo rafforzare le caratteristiche di affidabilità e professionalità della rete attraverso la sua certificazione e la garanzia di rispondere a elevati standard di qualità.