Fisco - Meloni | sul Redditometro serve un decreto equilibrato

(Di venerdì 24 maggio 2024) Trento, 24 mag. (askanews) – Nell’ordinamento italiano esiste l’accertamento sintetico, per verificare discrepanze tra dichiarazione dei redditi e tenore di vita. Una misura per noi molto invasiva, eravamo contrari, siamo restati contrari. Fa ilattuativo il governo Renzi, poi il governo Conte annuncia un altro, che però non arriva mai. Così c’è troppa discrezionalità.un intervento a tutela dei contribuenti”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, al Festival dell’Economia di Trento, a proposito delattuativo sulprima varato e poi bloccato: “L’ho sospeso perché lo voglio vedere meglio: bisogna colpire i casi oggettivamente intollerabili, chi è nullatenente e gira col Ferrari, altra cosa è vessare il cittadino, e io sono contraria.tempo per una norma a garanzia di una lotta all’evasione efficace sui casi intollerabili, senza introdurre un’altra norma vessatoria nei confronti dei cittadini”.

Roma, 22 mag. (Adnkronos) - "Alla fine ci sono arrivati, lo avevano osteggiato per tanto tempo e ora lo reintroducono loro, Fratelli d'Italia. Reintroducono il 'grande fratello', ecco lo stile Meloni. Un paradosso. Ci hanno messo di tutto persino le bollette del gas e della luce. liberoquotidiano

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Alla fine ci sono arrivati, lo avevano osteggiato per tanto tempo e ora lo reintroducono loro, Fratelli d’Italia. Reintroducono il ‘grande fratello’, ecco lo stile Meloni. Un paradosso. Ci hanno messo di tutto persino le bollette del gas e della luce. calcioweb.eu

Redditometro, Meloni: "Sospeso perché voglio vedere meglio norma" - Redditometro, Meloni: "Sospeso perché voglio vedere meglio norma" - "fisco deve venire incontro al cittadino in difficoltà" "Abbiamo avviato una riforma fiscale attesa da 50 anni e stiamo procedendo, sempre per il lavoro del viceministro Leo - che voglio ringraziare ... adnkronos

Fisco giusto, premierato, Europee. Meloni rilancia: "Non sono qui a scaldare la sedia" - fisco giusto, premierato, Europee. Meloni rilancia: "Non sono qui a scaldare la sedia" - Dalla riforma fiscale a quella del premierato, passando per il tema stipendi e le europee. Le dichiarazioni del premier al festival dell'economia di Trento ... ilgiornale

Fisco, Meloni “Il 2023 anno record per la lotta all’evasione” - fisco, Meloni “Il 2023 anno record per la lotta all’evasione” - ROMA (ITALPRESS) - "Attualmente c'è la possibilità di procedere con l'accertamento sintetico ma non ci sono le norme che lo regolano. La verità è che o ... italpress