Firmato l’accordo per Bergamo Care - la piattaforma multicanale dedicata all’assistenza agli anziani

(Di venerdì 24 maggio 2024)tra Comune die soggetti privati finalizzato alla realizzazione di “”, un progetto di sperimentazione sociosanitaria e imprenditoriale rivolto a tutti gli over 65 di, che si pone l’obiettivo di creare un nuovo modello di caring a distanza, sostenibile per glie i loro familiari egiver, complementare e a supporto del sistema pubblico sanitario, sociosanitario e sociale. I destinatari del servizio sono primariamente gliancora autonomi nello spazio domestico e nei piccoli spostamenti, ma con difficoltà alla mobilità e socialità esterna a causa di debolezze percepite o reali di natura sociale, relazionale, fisiche o cognitive. A loro è offerta la possibilità di sperimentare una nuovavolta all’erogazione di servizi di case management, telecompagnia e accompagnamento alla socializzazione, supporto nell’accesso alla rete sanitaria, sociosanitaria e sociale, telesoccorso, in grado di creare opportunità di salute e accrescere il benessere sociale e psicofisico, anche di familiari egiver.