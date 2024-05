Firenze - Josep Borrell visita la Galleria dell’Accademia

(Di venerdì 24 maggio 2024), 24 maggio 2024 - Il direttore delladi, Cecilie Hollberg ha accolto, alto rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari Esteri e vicepresidente della Commissione Europea che hato questa mattina il museo fiorentino. Giunto aper la 14esima edizione di "The State of the Union", il vertice annuale dell'Istituto universitario europeo, il politico ed economista catalano si è trattenuto per circa 40 minuti nelle sale delladell'Accademia dove era già stato inin altre occasioni.conosceva il museo fiorentino, ma è rimasto entusiasta delle nuove sale, dei nuovi colori delle pareti, delle luci e degli allestimenti completamente rinnovati. L'alto rappresentante dell'UE si è soffermato, in particolare all'interno della Gipsoteca, colpito dalla pace trasmessa dal volto della contessa Sofia Zamoyska.

