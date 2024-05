Firenze - Drusilla Foer al forum sulla sotenibilità ambientale alla Compagnia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024), 24 maggio 2024 - Elle Active! Getting Greener si sta preparandosua seconda edizione. Dopo il debutto a Napoli nel 2023, ildedicatosostenibilitàritorna il 26 maggio, scegliendoper una giornata di lavori aperti al pubblico, che può già iscriversi online per partecipare. Anche quest’anno per Elle Active! Getting Greener, la sostenibilità è un percorso, saranno presenti figure d’eccellenza delle istituzioni, imprenditoria, scienza e associazionismo green, specialisti, coinvolte in talk incentrati sulle scelte che possono portare concretamente la nostra società a difendere il proprio ecosistema. I lavori saranno condotti da Massimo Russo, direttore di Elle e da Piera Detassis Editor at Large Cinema & Entertainment di Hearst Italia a dimostrazione di quanto anche il mondo dello spettacolo sia coinvolto nell’evento, come testimonia la presenza adi Benedetta Porcaroli e